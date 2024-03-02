CNN: Израиль намеренно блокирует поставки некоторой помощи в сектор Газа

Чаще всего в анклав не попадают анестетики, приборы для дыхания и фильтрации воды, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Израиля намеренно блокируют поставки определенных видов гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на неназванных чиновников из правительственных и гуманитарных структур.

По их словам, израильские власти чаще всего не допускают анестетики, приборы для дыхания и фильтрации воды, а также кислородные баллоны. Кроме того, часто задерживаются поставки продовольствия.

Как отмечают источники, гуманитарные грузы в анклав не допускают чиновники из офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях. Официально они ссылаются на список запрещенных к поставке товаров, составленный в 2008 году. Однако источники CNN указывают, что в организации считают документ устаревшим и призывают поставщиков помощи не руководствоваться им в текущем конфликте.