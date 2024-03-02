Байден надеется, что Израиль и ХАМАС достигнут соглашения о перемирии до месяца Рамадан

Президент США отметил, что стороны "пока далеки друг от друга"

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил надежду, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС достигнут договоренностей о прекращении огня до начала месяца Рамадан, который в 2024 году начнется 11 марта. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме перед отправлением в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

"Я на это надеюсь, мы много работаем над этим вопросом, но пока не достигли цели", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

Байден признал, что стороны пока не пришли к согласию по поводу сроков перемирия. "Должны быть достигнуты договоренности о сроках, но они [стороны] пока далеки друг от друга", - отметил он.

Американский лидер добавил, что ему неизвестно, когда в сектор Газа поступят первые партии гуманитарной помощи, доставленной по воздуху. "Я пока не уверен", - сказал Байден.