Немецкий депутат: ФРГ должна пойти ва-банк в вопросе поддержки Украины и поставить Taurus

По мнению Родериха Кизеветтера, сейчас важно, чтобы Германия продемонстрировала силу и не поддалась запугиванию

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер на фоне появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus заявил, что Германия должна пойти ва-банк в вопросе поддержки Украины.

"Мы должны быть сильным противником, а не слабым", - заявил Кизеветтер газете Handelsblatt. Сейчас, по его словам, тем более важно, чтобы Германия продемонстрировала силу и не поддалась запугиванию. Депутат считает, что ФРГ, наконец, должна пойти ва-банк в вопросе поддержки Киева. Канцлер Олаф Шольц должен согласиться на поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, подчеркнул эксперт.

В то же время он высказал мнение, что сообщения о прослушке являются подлинными. "Следует ожидать, что гораздо больше было перехвачено и раскрыто с целью повлиять на решения, дискредитировать людей и манипулировать ими", - утверждал Кизеветтер. По его словам, разговор офицеров Бундесвера был "намеренно слит в сеть", поскольку Шольц находится под растущим давлением в вопросе поставок Украине ракет Taurus. "Вероятно, канцлера сдерживает то, что Россия показывает, насколько хорошо она информирована о планах технической поддержки", - резюмировал депутат.

В свою очередь представитель партии "зеленых" Константин фон Нотц призвал к быстрому разъяснению произошедшего. "Если эта история подтвердится, это будет очень проблематичным процессом", - сказал он редакционному объединению RND. "Возникает вопрос, является ли это разовым событием или проблемой структурной безопасности", - отметил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию Шольц обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. В четверг в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.