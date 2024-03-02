Сухогруз Rubymar затонул в Красном море после атаки хуситов в феврале

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По данным йеменского государственного агентства SABA, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий и ветра на море

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Британский сухогруз Rubymar, атакованный йеменскими мятежниками-хуситами 19 февраля, затонул в Красном море. Об этом говорится в заявлении международно признанного правительства Йемена.

"Занимающаяся мониторингом ситуации на Rubymar [правительственная] антикризисная группа объявила, что судно затонуло вчера вечером по причине неблагоприятных погодных условий и сильного ветра на море", - указывается в документе, распространенном йеменским государственным агентством SABA.

Йеменское правительство призвало мировое сообщество и международные организации, занимающиеся защитой окружающей среды, принять "практические меры для спасения Красного моря от неминуемой экологической катастрофы". В заявлении также отмечается, что антикризисная группа пыталась спасти судно, однако ее работе препятствовали атаки хуситов. Власти Йемена также обвинили движение "Ансар Аллах" в нападении на рыбаков, находившихся вблизи судна. Как утверждает правительство, в результате действий хуситов "погибли и пропали без вести несколько рыбаков".

Сухогруз Rubymar, следовавший под флагом Белиза из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию, получил серьезные повреждения в результате нападения хуситов. Экипаж был вынужден срочно покинуть судно. Предполагалось, что с помощью кораблей ВМС США сухогруз, построенный в 1997 году, отбуксируют в порт Джидда в Саудовской Аравии.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.