ХАМАС пока не может сообщить данные о национальности погибших 70 заложников

Член политбюро движения Бассем Наим сообщил, что "никто не располагает такой информацией"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Представители движения ХАМАС в настоящий момент не могут сообщить информацию о национальности погибших 70 заложников. Об этом заявил ТАСС член политбюро движения Бассем Наим.

"Сейчас никто не располагает такой информацией, чтобы ее сообщить", - сказал представитель ХАМАС, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель боевого крыла движения Абу Убайда выступил с утверждением, что 70 человек, находившихся в руках у радикальных группировок в секторе Газа, были убиты в результате атак израильских сил по районам палестинского анклава.

Убайда также сообщил о гибели в результате бомбардировок семи заложников в минувшие несколько дней и обещал представить их имена позже.