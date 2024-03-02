В ФРГ обвинили Шольца во лжи в вопросе поставок Украине ракет Taurus

По словам представителя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Флориана Хана, канцлер должен объясниться перед парламентом

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Флориан Хан на фоне появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост обвинил правительство Германии и канцлера ФРГ Олафа Шольца во лжи в вопросе поставки Украине и использования там крылатых ракет Taurus. Теперь, по его словам, канцлер должен объясниться перед парламентом.

"Руководство ВВС явно пришло к выводу, что Украина может использовать Taurus без участия Германии. Таким образом, очевидно, что канцлер ФРГ обосновал свой отказ [поставлять] Taurus искажением фактов", - заявил Хан газете Bild. На этой неделе глава правительства ФРГ обосновал свое нежелание поставлять Киеву ракеты Taurus тем, что для этого необходимо участие немецких военных. Таким образом, эксперт обвинил правительство во лжи.

"Интересно, держал ли [министр обороны ФРГ Борис] Писториус оценку руководства ВВС при себе или канцлер отклоняет поставку по другим неизвестным причинам. Шольц или Писториус - ни один из них, должно быть, не сказал правду", - утверждал Хан. Теперь фракция ХДС/ХСС ожидает разъяснений лично от канцлера относительно того, как "могло произойти это искажение фактов". "Шольц должен, наконец, объясниться перед парламентом по вопросу Taurus", - указал эксперт. Он хочет, чтобы канцлер принял участие в следующем заседании комитета Бундестага по обороне 13 марта.

В свою очередь депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус должен срочно дать оценку записи разговора немецких военных. "Министр обороны Писториус должен срочно объяснить общественности, насколько запись разговора офицеров Бундесвера о возможных сценариях нападения на Крымский мост соответствует действительности или является фальшивой", - сказала она.

Сам Шольц в ходе визита в Ватикан в субботу пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus. Случившееся канцлер назвал "очень серьезной проблемой".