FAZ: позиция Шольца по вопросу поставок Киеву ракет Taurus не изменилась

Канцлер Германии объясняет отказ необходимостью присутствия немецких специалистов на Украине для программирования ракет и наведения на цели

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Скандал вокруг перехвата разговора высокопоставленных немецких военных не изменил позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus, он по-прежнему против их передачи Киеву. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники в окружении главы правительства.

Шольц выступает против передачи Taurus Киеву и обосновывает свой отказ, в частности, тем, что, по его оценке, для программирования ракет и наведения на цели необходимым условием является присутствие немецких специалистов на Украине.

В то же время офицеры ВВС ФРГ противоречат канцлеру, во время перехваченной беседы они приходят к выводу, что Украина могла бы использовать Taurus и без участия Германии. "Инцидент не изменил его [Шольца] позицию, согласно которой крылатые ракеты Taurus не следует поставлять Киеву", - отметили источники издания.

На фоне публикации записи разговора немецких военных оппозиция в ФРГ обвинила Шольца во лжи в вопросе передачи Украине и использования там Taurus. По словам представителя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Флориана Хана, обоснование отказа канцлера поставлять ракеты является "искажением фактов".