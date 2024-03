СМИ: Трамп победит на кокусах в Айдахо

После подсчета 61% голосов экс-президент США получает 84,6% поддержки избирателей, сообщает NBC

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп победит на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в штате Айдахо.

С таким прогнозом в субботу выступили ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, газету The New York Times, телекомпании ABC и NBC.

После подсчета 61% голосов, Трамп получает 84,6% поддержки избирателей, сообщает NBC. Его конкурентка, экс-постпред США при ООН Никки Хейли - 13,5%. Телекомпания прогнозирует, что по итогам кокусов в Айдахо Трамп получит все 32 голоса делегатов, которые затем будут выбирать кандидата на пост президента США от республиканцев на общенациональном съезде партии 15 июля в городе Милуоки (штат Висконсин). Часть американских СМИ считают, что Трамп наберет необходимое число голосов делегатов, т. е. 1 215 из 2 429, уже к 12 марта.

Ранее в субботу американские СМИ сообщили о победе Трампа на кокусах в штатах Миссури и Мичиган. После подсчета 99% голосов в обоих штатах Трамп получает 100% голосов в Миссури и 97,8% в Мичигане, сообщает NBC.