Палестинские движения анонсировали глобальную акцию в поддержку Газы во время Рамадана

Рамадан в 2024 году начнется 11 марта и продлится до вечера 9 апреля

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Палестинские организации объявили о проведении в период священного для мусульман месяца международной кампании под названием "Наводнение Рамадана". Об этом говорится в совместном заявлении, принятом движениями и группировками палестинцев.

"Мы призываем во время месяца Рамадан организовать на национальном, региональном и международном уровнях официальное движение, которое будет называться "Наводнение Рамадана", в целях прекращения войны и срыва планов оккупационных властей", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале одной из основных палестинских партий - ХАМАС. Кампания предусматривает "активизацию бойкота", "прекращение всех поставок" в Израиль и проведение акций протеста, в том числе сидячих, на площадях городов по всему миру и маршей в поддержку Палестины "во всех мировых столицах".

Рамадан в 2024 году начнется 11 марта и продлится до вечера 9 апреля.

2 марта радикальное палестинское движение "Исламский джихад" обратилось к исламским государствам с предложением считать 11 марта днем поддержки сектора Газа. Представитель боевого крыла движения - группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - Абу Хамза пообещал, что "сопротивление [израильским силам] будет продолжаться до тех пор, пока не прекратится оккупация палестинских земель". Как полагает Абу Хамза, это сопротивление будет проходить на "единой арене борьбы в Газе, Ливане, Йемене и Ираке".