В Пентагоне отказались комментировать поражение танка Abrams на авдеевском направлении

В Министерстве обороны США заявили, что запрос об этой информации нужно направлять украинским военным

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о том, что российские военнослужащие поразили на авдеевском направлении еще один танк Abrams американского производства.

"Мы направляем вас к украинским военным, чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и (или) операций", - ответили 3 марта в пресс-службе оборонного ведомства на просьбу ТАСС подтвердить сведения о поражении танка.

Как сообщалось 3 марта, после двух попаданий FPV-дронов "Упырь" Abrams загорелся.

В конце сентября 2023 года газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона проинформировала о том, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину.

Минобороны РФ 27 февраля подтвердило первое уничтожение в зоне специальной военной операции танка Abrams. Это также произошло на авдеевском направлении.