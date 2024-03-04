NYT: Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах (праймериз) республиканцев в США. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times после подсчета 95% голосов в столичном округе Колумбия.

Хейли набирает 62,9% голосов, ее конкурент - экс-президент США Дональд Трамп - 33,2%.

Победу Хейли в Вашингтоне уже предсказали ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, газету The Washington Post, телекомпании ABC и CNN. Ей достанутся все 19 голосов делегатов, которые затем будут выбирать кандидата на пост президента США от республиканцев на общенациональном съезде партии 15 июля в городе Милуоки (штат Висконсин).