Назарбаев лишился статуса члена Национальной академии наук Казахстана

Министр науки и высшего образования республики Саясат Нурбек отметил, что в 2023 году создали новую академию наук, в которую вошло девять членов

АСТАНА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев больше не является членом Национальной академии наук республики. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"Совершенно верно", - сказал он, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос. Нурбек пояснил, что в 2023 году решением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана новая академия наук, в нее вошло девять членов. Что касается членов прежней академии, то "их статус обнулился", отметил министр.

Статус академика Национальной академии наук Казахстана был присвоен Назарбаеву в 1995 году. В 2011 году в академии прошел форум ученых, где Назарбаеву было присвоено звание "Ученый века".

В апреле из музея Вооруженных сил Казахстана в Астане убрали восковую фигуру Назарбаева. В феврале его скульптуру убрали из экспозиции в холле Национального музея Казахстана в связи с изменением концепции залов. В январе памятник Назарбаеву демонтировали на территории Национального университета обороны в Астане.

15 февраля 2023 года Токаев подписал закон "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы". Этот закон регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи.

В 2019 году Назарбаев заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Токаева как председателя верхней палаты парламента. В июне того же года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана на однократный семилетний срок.