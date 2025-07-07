Белый дом счел, что БРИКС хочет подорвать интересы США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт признала, что американский лидер "внимательно следит" за саммитом объединения в Бразилии

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что объединение БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов, обещая противодействия Вашингтона такому предполагаемому курсу.

"Говоря в целом, президент [США Дональд Трамп] считает, что БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов", - заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. "Высшая ответственность президента заключается в том, чтобы ставить на первое место интересы США. <...> Поэтому он будет добиваться того, чтобы к Америке на мировой арене относились справедливо. И он будет принимать любые меры, <...> чтобы [другие] страны не использовали в своих целях США и наш народ", - сказала Ливитт.

Ливитт признала, что Трамп "внимательно следит" за нынешним саммитом БРИКС в Бразилии. По ее словам, американского лидера "не устраивает" желание государств объединиться вокруг БРИКС, "неважно, насколько слабой или сильной" может быть разделяющая политику объединения страна.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявление Трампа о намерении ввести дополнительные торговые пошлины в размере 10% в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, заявил, что позиция всемирной организации заключается в том, что "победителей в торговой войне нет".