Трамп заверил, что не будет откладывать вступление в силу торговых пошлин

Все деньги должны выплачивать с 1 августа 2025 года, заявил президент США

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не планирует откладывать вступление в силу торговых пошлин, которое сейчас намечено на 1 августа.

"Согласно письмам, отправленным вчера (в понедельник - прим. ТАСС) в разные страны, а также письмам, которые отправят сегодня, завтра и в течение непродолжительного периода времени после этого, пошлины начнут выплачивать с 1 августа 2025 года, - написал американский лидер в Truth Social. - Эти сроки не изменились и не будут меняться. Другими словами, все деньги должны выплачивать с 1 августа 2025 года. Никаких отсрочек не будет".

Американский лидер 7 июля допустил возможность того, что торговые пошлины вступят в силу после 1 августа. На вопрос о том, идет ли речь о "жестких сроках" вступления в силу пошлин, он тогда ответил: "Нет, я бы сказал, что это жесткие [сроки], но не на 100% жесткие". "Если они позвонят и скажут, что хотели бы сделать что-то иначе, мы будем открыты к этому. Но сейчас дела обстоят таким образом", - пояснил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.