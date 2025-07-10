Госдеп: выводы Трампа об идеях Лаврова и Рубио определят шаги США по Украине

Российская сторона изложила "определенные идеи, о которых он расскажет президенту", отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Дальнейшие шаги Вашингтона по ситуации вокруг России и Украины будут продиктованы выводами президента США Дональда Трампа относительно новых идей, которыми обменялись министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.

Как она отметила, Рубио после встречи с Лавровым в Куала-Лумпуре сообщил, что российская сторона изложила "определенные идеи, о которых он расскажет президенту". "И, конечно, мы увидим, что он (Трамп - прим. ТАСС) скажет", - добавила Брюс, говоря о дальнейших действиях Вашингтона по ситуации вокруг России и Украины.