Посол Ирана: научная элита страны отстоит свою ядерную программу

Знания невозможно уничтожить бомбардировками и ракетами, подчеркнул Казем Джалали

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Интеллектуальная элита Ирана продолжит отстаивать ядерную программу страны как ее законное право. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Дипломату был задан вопрос, планирует ли Тегеран вернуться к производству обогащенного урана в среднесрочной перспективе. "Эта агрессия укрепила решимость Ирана построить для страны желаемое будущее, и в этом направлении наша интеллектуальная и научная элита будет продолжать твердо отстаивать свою ядерную программу - как неоспоримое, законное и легитимное право", - ответил он, говоря об ударах Израиля и США.

Посол указал, что "ядерный потенциал Ирана носит внутренний, местный характер, и ущерб инфраструктуре будет неэффективным, поскольку ядерные знания невозможно уничтожить бомбардировками и ракетами". "У нас не было и нет никаких требований, кроме уважения международного права", - добавил он.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.