FT: Запад считает, что Трамп видит в Зеленском главную помеху на пути к миру

Западные союзники Киева при этом полагают, что президент США предрасположен считать российского лидера Владимира Путина своим партнером по переговорам, пишет газета

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Западные союзники Украины предполагают, что президент США Дональд Трамп предрасположен считать президента РФ Владимира Путина своим партнером по переговорам, а Владимира Зеленского рассматривает в качестве главного препятствия на пути к миру. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Из-за смены тона наблюдается небольшая взбудораженность, но мы не видим, чтобы это вылилось в серьезные действия", - заявил газете один из чиновников.

По их мнению, американские комплексы Patriot имеют решающее значение для защиты Украины, но они не повлияют на ее способность наносить ответные удары и не изменят общую динамику конфликта в целом.

Ранее Зеленский заявил о возобновлении поставок оружия из США на Украину.

2 июля газета The New York Times сообщила, что Вашингтон приостановит поставки Киеву ракет для зенитных систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. 3 июля Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Украине. 10 июня госсекретарь США, врио помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио сообщил, что поставки американских вооружений продолжаются в целом по согласованному между вашингтонской администрацией и Конгрессом графику.