Ким Чен Ын заявил о "безусловной поддержке" РФ в разрешении ситуации на Украине

Лидер КНДР выразил уверенность, что под руководством президента России Владимира Путина армия и народ страны добьются победы "в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов" государства, передает ЦТАК

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заверил в готовности поддерживать меры Москвы "по коренному решению ситуации на Украине". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ", - сообщило агентство. Встреча Ким Чен Ына и Лаврова состоялась 12 июля в Вонсане.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что под выдающимся руководством президента РФ Владимира Путина армия и народ России непременно добьются победы в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов страны, процветания РФ, и от всей души пожелал, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава", - добавляет ЦТАК.

Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи рассказал, что КНДР подтвердила однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства.