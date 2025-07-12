Трамп обвинил оппонентов в фабрикации версии о документах по делу Эпштейна

Президент США также выступил в защиту генпрокурора Пэм Бонди, которую критикуют за якобы нежелание публиковать дополнительные материалы

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его политические оппоненты cфабриковали версию о существовании дополнительных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Годами, вновь и вновь всплывает [тема] Эпштейна", - отметил Трамп, добавив, что обсуждение этого дела "служит рекламой документов, составленных" бывшим президентом США Бараком Обамой, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, бывшим главой Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми, бывшим главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Бреннаном, а также членами администрации экс-президента США Джо Байдена. "Они создали документы Эпштейна так же, как они создали лживое досье Хиллари Клинтон и [бывшего агента службы внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6] Кристофера Стила, которое они использовали против меня, а теперь мои так называемые друзья им подыгрывают", - изложил свою версию глава Белого дома.

"Почему эти радикальные левые сумасшедшие не опубликовали документы Эпштейна? Если в них было что-то, что навредило бы движению MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - прим. ТАСС), почему они их не использовали?" - отметил Трамп, выступив при этом в защиту генерального прокурора - министра юстиции США Пэм Бонди, которую критикуют за якобы нежелание публиковать дополнительные материалы по делу Эпштейна.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. Основатель SpaceX Илон Маск затем усомнился в том, что Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.