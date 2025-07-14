Axios: Зеленский на встрече с Трампом не выглядел как сумасшедший

По данным портала, он надел костюм и выглядел как кто-то, кому стоит находиться на мероприятии НАТО

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп мог изменить мнение об Украине в том числе из-за внешнего вида и поведения Владимира Зеленского на июньском саммите НАТО, предположили собеседники Axios.

По данным источников портала, Зеленский "выглядел нормальным человеком, а не сумасшедшим", а также надел костюм и выглядел как кто-то, кому стоит находиться на мероприятии альянса.

Ранее Axios со ссылкой на источники информировал, что Трамп намерен анонсировать новый план поставок Украине оружия, в том числе наступающего, что станет "серьезным сдвигом" в политике Трампа.