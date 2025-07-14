Депутат Рады Железняк сообщил, что Шмыгаль возглавит Минобороны Украины

Парламентарий также отметил, что министр обороны Рустем Умеров станет послом в США

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Уходящий с поста премьер-министра Украины Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны в обновленном правительстве, а занимающий этот пост Рустем Умеров станет послом в США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Минобороны: Рустем [Умеров] послом в США. Туда [в военное ведомство] премьер Денис Шмыгаль", - написал он в Telegram-канале.

Отъезд Умерова в США будет означать, что делегация Украины на переговорах в Стамбуле лишится своего главы.

В обновленном правительстве будет ликвидировано Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов. Его обвиняют в коррупции, ранее следствие требовало отправить его в отставку с министерского поста, однако суд в этом ходатайстве отказал. В результате Чернышов, как ожидается, все же останется без портфеля, однако не в результате судебного решения.

Ожидается также замена министра энергетики Германа Галущенко на его прежнюю заместительницу Светлану Гринчук, сейчас возглавляющую министерство экологии.

Свои посты сохранят в том числе министр финансов Сергей Марченко, глава МВД Игорь Клименко, добавил Железняк. Место первого вице-премьера Юлии Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев. Ранее Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины.