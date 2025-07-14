Трамп признал, что США приостанавливали поставки вооружений Киеву

Соединенные Штаты были уверены, что это произойдет, поэтому взяли небольшую паузу, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что пауза в поставках вооружений Киеву имела место, она была необходима для оценки запасов Пентагона.

"Я знаю, что Пит (Хегсет, глава Пентагона - прим. ТАСС) проводил оценку, потому что мы были в курсе, что это [соглашение по поставкам оружия Киеву через НАТО] произойдет, - сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. - Мы были вполне уверены, что это произойдет, поэтому взяли небольшую паузу".

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва исходит из того, что американские поставки военной помощи Украине продолжались и продолжаются.

2 июля газета The New York Times информировала, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. МИД Украины вызвал в этой связи временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить поставки американского оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях.