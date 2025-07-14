Мерц заявил о намерении "оперативно" обсудить детали поставок оружия Киеву

По мнению канцлера ФРГ, только таким путем возрастет давление на Москву, с тем чтобы она вела переговоры о мире

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские партнеры и США оперативно обсудят детали поставок оружия Киеву после заявления американского президента Дональда Трампа о военной помощи Украине.

"Президент Трамп сегодня запустил важную инициативу: США предоставят Украине в большом объеме оружие, если европейские партнеры его профинансируют. Мы с президентом Трампом в последние дни неоднократно это обсуждали. Я его заверил, что Германия будет определенно участвовать", - написал Мерц на своей странице в X.

"Теперь мы оперативно проясним детали. На этот счет мы находимся в контакте с партнерами", - заявил Мерц. "Мы это делаем в собственных интересах", - утверждал он. По мнению канцлера, "только таким путем возрастет давление на Москву, с тем чтобы она наконец вела переговоры о мире".

Ранее американский лидер пригрозил ввести вторичные санкции в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты намерены поставлять Украине оружие в больших объемах, а платить за него будет Европа.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва исходит из того, что американские поставки военной помощи Украине продолжались и продолжаются.