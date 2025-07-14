Спецпредставитель США предложил арендовать на 100 лет Зангезурский коридор

Зангезурским коридором называется продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Барак высказал предложение об аренде Соединенными Штатами на 100 лет дороги, пролегающей через Сюникскую область Армении.

"Они (Армения и Азербайджан - прим. ТАСС) спорят из-за 32 км дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет - 32 км дороги. И вот что происходит: Америка приходит и говорит: "Хорошо, мы возьмем это на себя. Дайте нам 32 км дороги в аренду на 100 лет, и вы все сможете ею пользоваться", - заявил Барак в ходе брифинга в Нью-Йорке 11 июля.

Позднее пресс-секретарь Никола Пашиняна Назели Багдасарян заявила Арменпресс, что Ереван не собирается передавать контроль за дорогой через Сюникскую область США или какой-либо третьей стране.

Зангезурским коридором называется продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой.