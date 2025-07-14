Член Конгресса заявила, что поставки оружия Киеву не помогут решить проблемы США

Американский лидер Дональд Трамп ранее сообщил, что США будут поставлять Украине оружие в больших объемах

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Поставки американских вооружений Украине не приблизят США к решению внутренних проблем. Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

"Отправка оружия на войну другого государства и оплата иностранной помощи из заработанных тяжким трудом средств американских налогоплательщиков не помогает моему [избирательному] округу в оплате жилья, счетов, страховки и управлении малым бизнесом, не помогает в достижении американской мечты или в решении нависшей проблемы с нашим [государственным] долгом в размере $37 млрд", - написала она на своей странице в X.

Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что США будут поставлять Украине оружие в больших объемах. Платить за него будет Европа, уточнил американский лидер.

Тейлор-Грин ранее в этот же день выразила уверенность в том, что американцы не желают передавать или продавать вооружения Киеву, поскольку в первую очередь заинтересованы в решении внутренних проблем.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва исходит из того, что американские поставки военной помощи Украине продолжались и продолжаются.