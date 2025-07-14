Эксперт Хелали: администрация Трампа продолжает курс Байдена в вопросе Украины

США усиливают конфронтацию с Россией, добавил американский правозащитник

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа фактически продолжает внешнеполитический курс предыдущей администрации, усиливая конфронтацию с Россией, заявил американский правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя сделанные главой Белого дома 14 июля заявления.

"Медовый месяц окончен. Все теперь понимают, что администрация Трампа - это всего лишь администрация Байдена в других декорациях. Военная машина продолжает работать", - подчеркнул он.

По словам Хелали, США наращивают поставки оружия Украине, включая системы Patriot, и вводят новые тарифы и санкции против стран БРИКС, в первую очередь Индии и Китая. "Мы видим эскалацию и углубление конфликта на Украине, несмотря на то что изначально Трамп обещал мир", - отметил правозащитник.

Он добавил, что в США укрепляют позиции сторонники жесткой линии, в том числе Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Майк Помпео, а поддержка конфликта носит уже двухпартийный характер. "Военно-промышленный комплекс и аппарат национальной безопасности США только усиливают глобальное противостояние", - заявил Хелали.

Как объявил ранее президент США Дональд Трамп, Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер. Кроме того, он сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.