Рютте: поставляемое Киеву через НАТО оружие можно будет сразу использовать в бою

Альянс умеет работать с логистикой, объяснил генсек организации

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Американское вооружение для Украины будет поставляться через страны НАТО для обеспечения готовности к немедленному использованию на поле боя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

"Здесь две причины. Во-первых, это логистика, и НАТО умеет с ней работать. Оружие будет доставляться на Украину уже в таких поставках, которые позволяют им сразу использовать его в бою. Все упаковано в комплекты, готовые к применению, чтобы добиться максимальной эффективности", - пояснил он, отвечая на вопрос журналиста, почему оружие Киеву будет поставляться через НАТО, а не напрямую.

Он добавил, что второй причиной является финансирование. "Президент [США Дональд Трамп] сказал мне: Марк, мы хотим передать это оружие Украине, чтобы они могли защищаться от России. Но платить за это должны вы, европейцы", - заявил генсек альянса.