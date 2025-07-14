Евродепутат Здеховски: в ЕС начали обсуждать 19-й пакет санкций против РФ

Главной проблемой депутат Европарламента из Чехии назвал техническую усталость от ограничений

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Евросоюз на неофициальном уровне приступил к обсуждению 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил депутат Европарламента из Чехии Томаш Здеховски "Известиям".

"Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций - не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций. Теперь основное внимание уделяется ужесточению контроля, расширению вторичных ограничений, уточнению экспортно-импортного контроля", - заявил Здеховски.

18-й пакет антироссийских санкций в ЕС еще не согласован. Венгрия и Словакия продолжат борьбу против плана Еврокомиссии, предусматривающего запрет на поставки в Евросоюз нефти и газа из России к началу 2028 года. Они увязали свое требование об отмене инициативы Еврокомиссии с принятием 18-го пакета санкций против России. 23 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в тот день на встрече глав МИД стран ЕС он вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром заблокировал одобрение 18-го пакета и потребовал снять с повестки дня энергетический план Брюсселя.