Япония намерена рассматривать в рамках G7 возможные новые санкции против РФ

Токио и впредь будет принимать решения, исходя из того, что необходимо для достижения мира на Украине, отметил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Японии будет рассматривать возможность введения новых ограничительных мер в отношении РФ в рамках тесного сотрудничества со странами Группы семи (G7). Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы и впредь будем принимать решения о необходимости тех или иных шагов, исходя из того, что необходимо для скорейшего достижения мира на Украине, и в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7. В этой нашей базовой позиции изменений нет", - ответил он на вопрос журналистов, планирует ли Япония вводить новые ограничения в отношении РФ, если Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, о чем заявил президент США Дональд Трамп. Хаяси напомнил, что Япония из-за ситуации на Украине ввела и сохраняет жесткие санкции в отношении России в тесном сотрудничестве с международным сообществом и странами Группы семи.

Японское правительство с весны 2022 года ввело несколько пакетов санкций против России. После этого РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, прекращены поездки туда их бывших японских жителей.