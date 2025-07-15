MWM: Украине придется долго ожидать поставок систем ПВО со стороны США

Вооруженные силы Соединенных Штатов активно использовали системы Patriot во время ирано-израильского конфликта, что вызвало их недостаток на складах, сообщил журнал

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. США не смогут обеспечить Украине массовые поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в ближайшее время. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

По его информации, недостаток систем на складах ВС США, вызванный активным использованием средств ПВО во время ирано-израильского конфликта, не позволит американской стороне быстро наладить активные поставки ПВО киевскому режиму. В частности, MWM отмечает атаку на американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре как основную причину нехватки систем Patriot.