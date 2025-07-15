Как отметил американист, возможная отправка Patriot Украине не повлияет на ситуацию на поле боя

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины против РФ и поставить новое оружие Украине следует рассматривать как политический маневр, а не готовность к реальным антироссийским действиям, которые привели бы к срыву переговорного процесса. Такое мнение высказал ТАСС политолог-американист Малек Дудаков.

"Заявление Трампа стоит расценивать в большей степени как профанацию и попытку отбиться от давления со стороны "ястребов" в Вашингтоне. Во-первых, Трамп объявил о возможности ввести 100-процентные тарифы, а не 500-процентные, как того требовал Конгресс. Во-вторых, теперь он будет заставлять законодателей "прикрыть" утверждение законопроекта о санкциях. Так Белый дом закрепляет за собой право вводить тарифы по своему усмотрению. Трамп будет пытаться использовать это как рычаг в переговорном процессе и не более того", - считает собеседник агентства. По его мнению, Трамп пытается показать свою готовность "в какой-то степени ужесточать риторику в отношении России", но в то же время не хочет "делать никаких радикальных шагов прямо сейчас, чтобы не срывать переговорный процесс".

Дудаков предположил, что даже в случае введения санкций против России США сделают из них большое количество исключений "как для тех товаров, которые американцы закупают у России, в частности, титана, урана и других, так и в отношении ключевых партнеров России - Китая, Индии и остальных государств", а "дедлайн в 50 дней может продлеваться". "Сложно представить, что Америка решит полностью разрушить свои торговые отношения с этими странами, если она введет те самые 100-процентные тарифы", - сказал эксперт. По его словам, теперь "Конгрессу не удастся вынудить Трампа пойти на срыв переговоров путем введения 500-процентных вторичных пошлин".

Политолог отметил высокую степень неопределенности по вопросу поставок вооружений Украине. "Пока сложно представить, как может быть реализован план закупок на уровне НАТО какого-то оружия для последующей отправки на Украину. В таком случае придется искать страны, готовые на это пойти. Возможно, что их окажется не так и много. Кроме того, им придется ждать, пока это оружие будет произведено в Америке и только потом отправлено на Украину", - пояснил он.

"Заявление Трампа о возможной отправке 17 батарей Patriot на Украину вызвало определенный резонанс. Однако, скорее всего, выяснится, что на самом деле речь идет о 17 пусковых установках", - отметил американист. Он добавил, что даже в этом случае объемы поставок останутся ограниченными, а главной проблемой для Киева будет острая нехватка ракет. По словам американиста, производство ЗРК Patriot в США сегодня крайне невелико - около 300-400 единиц в год. "Так что существенным образом это не повлияет на ситуацию на поле боя", - считает Дудаков.