Экс-премьер Украины отметил, что кандидатов в новый кабмин должна была представить первый вице-премьер-министр экономики, а не Владимир Зеленский

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский предложил первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлию Свириденко на пост премьера страны в обход конституции. Об этом заявил в комментарии ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Зеленский предложил ее назначить в обход конституции, потому что по конституции кандидатура премьер-министра выдвигается советом коалиции. То есть собирается коалиционное большинство, выдвигает кандидата и направляет его кандидатуру президенту на согласование", - пояснил он.

Кроме того, продолжил Азаров, кандидатов в новый кабмин должна была представить Свириденко, а не Зеленский. "Они утверждаются не Зеленским, а Радой за исключением министра обороны и министра иностранных дел. Но Зеленский наплевал на конституцию уже давно", - добавил он.

Азаров также отметил, что отставка Шмыгаля с поста премьера была предсказуема, Свириденко к этой должности постепенно готовили.