Премьер в обход конституции. Что сказал Азаров про перестановки в кабмине Украины

Владимир Зеленский предложил первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлию Свириденко на пост премьера страны в обход конституции, заявил в комментарии ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.
ТАСС собрал основные заявления политика.
- Свириденко предложили в обход конституции: "Зеленский предложил ее назначить в обход конституции, потому что по конституции кандидатура премьер-министра выдвигается советом коалиции. То есть собирается коалиционное большинство, выдвигает кандидата и направляет его кандидатуру президенту на согласование".
- Азаров также отметил, что решение об отставке с поста премьера Украины Дениса Шмыгаля было предсказуемо, вице-премьера Свириденко готовили ему на смену.
- "Связано это с тем, что его реальный руководитель Ринат Ахметов попал в определенную опалу в США, американская администрация высказала пожелание отстранить его от влияния на политику киевского режима".
- Администрация США одобрила назначение Свириденко на пост, поскольку она подписала соглашение с американцами о недрах, считает Азаров.
- Говоря о профессиональных качествах Свириденко, он указал, что она "ни одного дня не работала на конкретном бизнес- или промышленном предприятии". "Она не представляет, что такое современный рынок или экономика, у нее все проходило в бюрократическом плане"