Экс-премьер Украины отметил, что она "ни одного дня не работала на конкретном бизнес- или промышленном предприятии"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Администрация США одобрила назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины, поскольку она подписала соглашение с американцами о недрах. Об этом в комментарии для ТАСС заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

"Она известна тем, что подписала соглашение с США, по которому передала недра и инфраструктуру Украины американцам. Поскольку она проявила такое послушание, американцы и дали согласие на ее назначение на должность премьера", - отметил он.

Говоря о профессиональных качествах Свириденко, он указал, что она "ни одного дня не работала на конкретном бизнес- или промышленном предприятии". "Она не представляет, что такое современный рынок или экономика, у нее все проходило в бюрократическом плане", - добавил он.