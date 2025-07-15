Президент объяснил это тем, что США уничтожили ядерный объект республики

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым срочно проводить очередной раунд переговоров с Тегераном по ядерной программе Ирана.

"Они [власти Ирана] хотели бы вести переговоры. Я не спешу вести переговоры, поскольку мы уничтожили их [ядерный] объект", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Говоря о возможности того, что Иран возобновит развитие ядерной программы, Трамп подчеркнул: "Им пришлось бы начать все сначала. Разрушения такие, что его [объект] больше нельзя использовать. Им пришлось бы выбрать другую гору". Трамп не уточнил, какой именно объект в исламской республике он имеет в виду. В толще горы, в частности, находится иранский ядерный объект в Фордо.

Как сообщал портал Axios со ссылкой на источники, США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном, в противном случае Тегеран "столкнется с жесткими санкциями".

Как заявил 14 июля официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, Иран и США пока не достигли договоренности о месте и времени проведения нового раунда переговоров по ядерной сделке. По словам дипломата, Иран "не вернется за стол переговоров", пока "не убедится в плодотворности дипломатических усилий и переговорного процесса".