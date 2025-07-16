Бывший украинский премьер также отметил, что Киев полностью финансируется Западом, в том числе через поставки необходимого оборудования для ремонта тепловых станций

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о поставках оружия Украине фактически направляет ситуацию в сторону усиления военного конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Сейчас, к большому сожалению, происходит изменение позиции администрации президента США Трампа, который своим объявлением о поставках вооружений фактически направит дело в сторону усиления военного конфликта", - сказал он, комментируя, почему Украина сейчас затягивает и фактически срывает мирные переговоры.

Как отметил Азаров, сейчас на Украине действует марионеточный и несамостоятельный киевский режим, который установился в стране после госпереворота в 2014 году. Он, по словам Азарова, полностью финансируется Западом, в том числе через поставки вооружений и даже необходимого оборудования для обеспечения ремонта тепловых станций.

"И, соответственно, этот режим как за ниточки дергают и командуют, что надо делать. Англичане, например, заявляют, что надо воевать. Канцлер ФРГ [Фридрих] Мерц заявляет, что никаких дипломатических усилий прилагать не надо, они все исчерпаны, надо воевать. Поэтому киевский режим делает то, что ему командуют", - заключил Азаров.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.