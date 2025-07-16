ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон высказался за обнародование всех материалов из дела крупного американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и покончил с собой.

В опубликованном во вторник интервью республиканец Джонсон призвал опубликовать всю эту информацию, фактически вступив в заочный спор с президентом США Дональдом Трампом, который является его однопартийцем. "Я за транспарентность. Это очень деликатная тема, но нам следует все обнародовать, и пусть решает народ", - подчеркнул влиятельный законодатель, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост. Он беседовал с консервативным подкастером Бенни Джонсоном. Спикер нижней палаты призвал министра юстиции - генерального прокурора США Пэм Бонди дать внятные пояснения по поводу своих противоречивых высказываний относительно материалов в деле Эпштейна.

Тем не менее республиканцы в Палате представителей блокировали в тот же день попытку демократов провести законотворческую инициативу, которая бы обязала исполнительную ветвь власти США опубликовать подробности дела Эпштейна в 30-дневный срок. 211 голосами против 210 законодатели отклонили это предложение.

Позиция Трампа

Трамп заверил во вторник, что не возражает против публикации дополнительных данных из дела Эпштейна. Он, однако, уточнил, что такие сведения должны быть достоверными.

Глава американской администрации, который был знаком с Эпштейном, утверждал, что материалы по этому делу были подделаны 44-м и 46-м президентами США, демократами Бараком Обамой и Джо Байденом, а также Джеймсом Коми в бытность последнего директором Федерального бюро расследований (ФБР). "Эти бумаги были придуманы Коми, они были придуманы Обамой, Байденом", - полагает республиканец Трамп.

6 июля портал Axios сообщил, что министерство юстиции и ФБР не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов и каких-либо подтверждений версии его убийства. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов, о котором фактически упоминала ранее Бонди, не существует. Министр затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, что она имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Недовольство сторонников президента

Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования значительной части сторонников нынешнего президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна. Американский предприниматель, самый состоятельный человек планеты Илон Маск, который до недавних пор был одним из советников Трампа, призвал главу администрации США обнародовать все материалы по делу Эпштейна. Согласно публикациям в американской печати, заместитель директора ФБР Дэн Бонджино разругался с Бонди и пригрозил уволиться в связи с ее отказом от дальнейшего обнародования данных из дела Эпштейна.

Бонди во вторник отказалась комментировать эти вопросы. Сторонники Трампа из движения MAGA сейчас требуют отставки Бонди, однако ее действия защищает президент. MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") - это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе Соединенных Штатов.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.