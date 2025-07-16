Трамп заявил, что его жена "очень нейтральна" по вопросу конфликта на Украине

Мелании Трамп хотелось бы, чтобы люди перестали умирать, указал президент США

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания занимает нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта.

"Она очень нейтральна. <...> Ей хотелось бы, чтобы люди перестали умирать", - сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Глава Белого дома добавил, что его позиция совпадает с мнением Мелании. "Люди говорят, вы на одной стороне или на другой, но я на стороне тех, кто хочет, чтобы люди перестали умирать", - подчеркнул Трамп.

Ранее британское издание The Times сообщало, что Мелания Трамп повлияла на решение мужа о возобновлении поставок оружия Киеву. 14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. CNN со ссылкой на источники сообщил, что, помимо комплексов Patriot, США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.