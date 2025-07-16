Глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что угроза сирийскому режиму останется до тех пор, пока войска остаются в Эс-Сувейде

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Израиль требует от властей Сирии отвести войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы. В противном случае израильская армия будет наносить по сирийским правительственным силам в регионе новые удары. Об этом заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Сирийский режим должен оставить друзов в Эс-Сувейде в покое и отвести свои силы. Как мы ясно заявляли и предупреждали, Израиль не бросит друзов в Сирии и будет реализовывать политику демилитаризации, решение о которой мы приняли ранее", - заявил Кац.

По его словам, "армия обороны Израиля продолжит наносить удары по силам режима" сирийского правительства до тех пор, пока "они не будут отведены из этого района". Израильская армия также "скоро будет наращивать ответные меры против режима, если это послание не будет усвоено".

Истребители израильских ВВС 15 июля по меньшей мере четыре раза подвергали ракетным ударам позиции сил, подконтрольных новым властям Сирии, и ополченцев арабских племен в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Кац в совместном заявлении 15 июля указали, что приказали войскам атаковать силы, введенные в Эс-Сувейду в рамках поддержки друзов. Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку этого народа, проживающего на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.