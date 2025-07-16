Экс-канцлер не сможет явиться лично на заседание комиссии 17 октября, но согласен выступить по видеосвязи

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер согласился дать показания парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания по работе экологического фонда "Защита климата и окружающей среды MV", созданного в этом регионе при участии компании-оператора трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на адвоката бывшего политика Ганса-Петера Хубера.

"Мой клиент хочет дать показания", - сказал Хабер изданию. В распоряжение журнала также попало письмо адвоката, которое он направил главе комиссии ландтага (земельный парламент) Себастьяну Элерсу. В нем тот сообщил, что экс-канцлер не сможет явиться лично на заседание комиссии 17 октября, но согласен дать показания по видеосвязи.

В письме адвокат изложил условия для такого опроса - видео разговора не должно транслироваться публично, заседание комиссии при необходимости можно будет прерывать. Эти требования адвокат объяснил тем, что здоровье Шрёдера все еще полностью не восстановилось после поразившего его зимой недуга. В январе он не явился на заседание комиссии. Позже выяснилось, что он перенес эмоциональное выгорание и был вынужден лечь в больницу. В мае экс-канцлер впервые появился на публике, посетив заседание ландтага Нижней Саксонии. После этого парламентская комиссия Мекленбурга - Передней Померании вновь выслала приглашение Шрёдеру на очередное заседание.

По словам Хубера, предложенный формат опроса представляет собой "компромисс между личной дачей показаний перед комиссией и учетом остающегося слабым состояния здоровья свидетеля".

При этом Шрёдер уже делился своими показаниями с комиссией, отправив ей соответствующее письмо. В мае немецкие СМИ приводили отрывки из этого письма, в которых экс-канцлер, помимо прочего, заявил, что все еще считает правильным решение прежних властей страны сделать ставку на импорт природного газа из России и положительно оценивает проект "Северный поток - 2".

О фонде и газопроводе

Экологический фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был учрежден 19 января 2021 года в земле Мекленбург - Передняя Померания при участии компании Nord Stream 2 AG. Именно в этом регионе заканчивается подводная часть трубопровода и он подключается к транспортной сети ФРГ. Среди целей организации значился "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом оппозиция и СМИ считали, что главной задачей фонда был обход санкций США против газового проекта. Создание парламентского комитета в ландтаге инициировала оппозиция, они хотят выяснить степень влияния Nord Stream 2 на региональное правительство при создании фонда.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ после повреждения газопроводов инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.