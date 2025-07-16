Американский сенатор уверен в двухпартийной поддержке законопроекта

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность голосования по законопроекту о новых антироссийских санкциях, пока Конгресс США не уйдет на каникулы в начале августа. Об этом законодатель сообщил в беседе с порталом Semafor.

"Главный аргумент в пользу [голосования по принятию] законопроекта заключается в том, что подавляющее большинство законодателей из обеих партий выступают в его поддержку. Это создаст больше пространства для политического маневра и укрепит правовые основы [введения новых санкций]", - сказал Грэм.

По информации Semafor, некоторые другие сенаторы-республиканцы также поддерживают скорейшее голосование по санкциям против России, чтобы в дальнейшем иметь возможность применить этот инструмент давления.

Законопроект об ужесточении антироссийских санкций представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената США. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

В понедельник Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.