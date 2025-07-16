Еще 28 человек пострадали, указал Минздрав республики

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще 28 получили ранения в результате израильских ударов по Дамаску. Об этом сообщил Минздрав Сирии.

"Один мирный житель погиб, еще 28 пострадали в результате ударов Израиля по столице Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Газета Al Watan уточняет, что все больницы в Дамаске приведены в состояние повышенной готовности, чтобы принять всех раненых.

16 июля Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Первый из них затронул район столицы, в котором расположен Генштаб ВС Сирии, а последующие - само здание Генштаба и, как утверждают СМИ, Президентский дворец.

Израильская армия подтвердила бомбардировку сирийской столицы и связала ее с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль.