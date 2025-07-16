Также в администрации американского лидера просят начать диалог с властями в Дамаске для снижения напряженности

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась 16 июля к Израилю и попросила прекратить наносить авиаудары по Сирии.

Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

"16 июля администрация Трампа вновь обратилась к Израилю с просьбой прекратить удары по Сирии и начать диалог с властями в Дамаске для снижения напряженности", - написал Равид в X.

16 июля Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Первый из них затронул район столицы, в котором расположен Генштаб ВС Сирии, а последующие - само здание генштаба и, как утверждают СМИ, президентский дворец.

Израильская армия подтвердила бомбардировку сирийской столицы и связала ее с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.