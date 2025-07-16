Госсекретарь США отметил, что Вашингтон хочет прекращения боевых действий

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Вашингтон добивается прекращения боевых действий, заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя удары Израиля в Сирии, последовавшие за обострением ситуации на юге этой арабской страны.

"Мы очень обеспокоены и хотим, чтобы это прекратилось. <...> Мы хотим, чтобы прекратились боевые действия. У нас было ночью прекращение огня, оно рассыпалось", - заявил глава американской дипломатии, комментируя по просьбе журналистов удары Израиля в Сирии. "Мы контактируем с обеими сторонами, со всеми соответствующими сторонами. Надеемся, что нам удастся добиться прекращения этого", - подчеркнул Рубио, выступая на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании в сфере ядерной энергетики с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, который находится с визитом в Вашингтоне.

"Мы будем работать над этим вопросом", - заверил госсекретарь. "Я только что поговорил по телефону с соответствующими сторонами. Мы очень этим обеспокоены. Будем надеяться, у нас для вас будет дополнительная информация позднее сегодня", - добавил Рубио.

Израиль ранее нанес удары по комплексу зданий сирийского Генштаба и еще одному "военному объекту" в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что еврейское государство продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы. Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.