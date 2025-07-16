То, что произошло, - это продолжение агрессивной политики, указано в письме постпреда республики при ООН Кусей ад-Дахака к председателю Совета Безопасности организации

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Сирия решительным образом осуждает агрессивные действия Израиля и не приемлет никаких оправданий со стороны правительства еврейского государства. Об этом говорится в письме постпреда Сирии при ООН Кусей ад-Дахака к председателю Совета Безопасности, предоставленном ТАСС диппредставительством арабской республики.

"Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает израильскую агрессию и не приемлет никаких оправданий со стороны властей еврейского государства, - указывается в документе. - То, что произошло, - это продолжение агрессивной политики, которую проводит Израиль в последние несколько месяцев. Все это время он нарушает Соглашение о разделении сил 1974 года, вводит свои войска в буферную зону, нарушает суверенитет Сирии, осуществляет агрессию против ее граждан и возводит на ее территории незаконные военные базы".

Сирийские власти требуют от Совета Безопасности и Секретариата ООН выразить безоговорочное осуждение агрессии Израиля и принудить израильские войска покинуть территорию Сирии.

"Дамаск требует от СБ и Секретариата ООН безоговорочно осудить израильскую агрессию, которая угрожает единству и территориальной целостности Сирии и представляет собой грубое нарушение Устава ООН и резолюций СБ ООН под номерами 242, 338 и 497. Необходимо немедленно принять меры для того, чтобы немедленно остановить подобные действия со стороны Израиля сейчас и предотвратить их в будущем, а также - принудить израильские войска покинуть территорию Сирии, оккупированную ими", - указывается в документе.

В письме также указывается, что "Сирия подтверждает свое законное право на сохранение своего единства и территориальной целостности и не приемлет попыток вмешательства в ее внутренние дела".