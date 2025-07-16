Они принадлежат гражданским лицам и силам безопасности, подконтрольным новым властям в Дамаске, указали в ведомстве

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сирии заявило, что после отхода незаконных формирований в больнице города Эс-Сувейда обнаружено "несколько десятков тел". Они принадлежат гражданским лицам и силам безопасности, подконтрольным новым властям в Дамаске, добавили в ведомстве.

"После того, как незаконные вооруженные группировки были вытеснены из Национальной больницы Эс-Сувейды, там было обнаружено несколько десятков тел. После осмотра можно заключить, что они принадлежат мирным гражданам и сотрудникам сил безопасности Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сирийского Минздрава. Точное число погибших, чьи останки были обнаружены в Эс-Сувейде, и причина их гибели пока не раскрываются.

Министр здравоохранения Сирии Мусааб аль-Али сообщил агентству SANA, что колонна из 15 машин скорой помощи пока не может въехать в провинцию Эс-Сувейда, поскольку ей мешает израильская авиация. "Самолеты обстреливают любые движущиеся машины", - рассказал аль-Али, добавив, что в Эс-Сувейду, в дополнение к бригадам скорой помощи, направлены 10 хирургов различных специальностей и 2 автомобиля, которые доставят туда медикаменты и расходные материалы.

Столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов вспыхнули в провинции Эс-Сувейда 13 июля. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.