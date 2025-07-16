Американский госсекретарь отметил, что для положительного исхода все участники должны выполнить свои обязательства

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Все стороны, вовлеченные в конфликт между Израилем и Сирией, согласовали конкретные шаги по его разрешению в результате переговоров, сообщил Госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы привлекли к переговорам все стороны, вовлеченные в столкновения в Сирии. Мы согласовали конкретные шаги, которые позволят положить конец этой тревожной и ужасающей ситуации уже 16 июля вечером", - написал Рубио в X, отметив, что для такого исхода все участники должны выполнить свои обязательства.

16 июля Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Первый из них затронул район столицы, в котором расположен Генштаб ВС Сирии, а последующие - само здание генштаба и, как утверждают СМИ, Президентский дворец. По последним данным сирийского Минздрава, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 3 человека, еще 34 пострадали. Со своей стороны израильская армия подтвердила бомбардировку сирийской столицы и связала ее с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль.