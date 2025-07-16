Глава МИД республики отметил, что Анкара довела обеспокоенность ситуацией до Израиля

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что ожидает в ближайшие несколько часов прекращения огня на юге Сирии. Он отметил, что Анкара довела обеспокоенность ситуацией в регионе до Израиля по каналам спецслужб.

"Мы работаем с нашими близкими друзьями в регионе. Работаем с США и надеемся, что в ближайшие три-четыре часа наступит период тишины и прекращения огня", - приводит турецкий МИД высказывания министра.

"Новое правительство в Дамаске после 8 декабря [2024 года] получило международное признание, санкции были отменены. <…> Как мы знаем, инциденты происходят вблизи иорданской границы на юге страны. Мы находимся в тесной координации с Иорданией. Мы находимся в тесном диалоге с Томом Бараком, специальным представителем США по Сирии. Мы также передали израильтянам наши предложения по этому вопросу через разведывательную организацию. Наше послание предельно ясно - ничья безопасность не будет обеспечена путем за счет нестабильности в регионе", - заявил глава МИД Турции.

МВД переходного правительства Сирии объявило о достижении нового соглашения о прекращении огня в городе Эс-Сувейда - административном центре одноименной провинции на юге страны.