Республика готова сотрудничать со всеми сторонами ради достижения стабильности, указали в сирийском МИД

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Сирия приветствует усилия, прилагаемые США и арабскими странами для мирного урегулирования текущего кризиса, однако напоминает о необходимости уважать ее суверенитет. С соответствующим заявлением выступил МИД арабской республики.

"МИД Сирии приветствует усилия США и арабских стран по урегулированию текущего кризиса, снижению уровня напряженности на юге страны и противостоянию израильской агрессии. Сирия готова сотрудничать со всеми сторонами ради достижения стабильности, однако при условии, что все участники данного процесса будут уважать ее суверенитет", - говорится в сообщении, которое распространило сирийское агентство SANA.