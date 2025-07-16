По словам источника, завершение операции задерживается из-за израильских атак

БЕЙРУТ, 16 июля. /ТАСС/. Спецподразделения Минобороны переходного правительства Сирии начали вывод своих бойцов из города Эс-Сувейда - административного центра одноименной провинции на юге страны. Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia источник в сирийском военном ведомстве.

"Войска покидают Эс-Сувейду в соответствии с достигнутым соглашением о прекращении огня, контроль над городом будут осуществлять полицейские силы", - указал он. По словам источника, завершение операции по выводу военнослужащих задерживается из-за израильских атак.

Ранее телеканал Al Hadath передал, что беспилотники израильских ВВС нанесли удары по колоннам сил безопасности, передвигавшимся по шоссе Дамаск - Эс-Сувейда, о последствиях этого рейда сведений не поступало.

МВД переходного правительства Сирии объявило во второй половине дня о достижении нового соглашения о прекращении огня в Эс-Сувейде, которое предусматривает передачу властям вооружений местных отрядов самообороны. Будет создан также совместный комитет по установлению фактов правонарушений, расследованию совершенных преступлений в отношении гражданского населения и выплаты компенсации пострадавшим.